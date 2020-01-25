Денежные переводы UNIStream на Шри-Ланке теперь можно получить в национальной валюте — рупиях, следует из релиза компании.

«Изучая потребности клиентов, мы выяснили, что 90% из них предпочли бы получать переводы в шриланкийских рупиях... Мы со шриланкийскими партнерами перешли на расчеты в национальной валюте и получили возможность предложить клиентам очень привлекательный курс обмена валют», — прокомментировал начальник управления развития продаж по дальнему зарубежью UNIStream Николай Белов.



Больше всего денежных переводов на Шри-Ланку через UNIStream отправляют из Израиля, Греции и Кипра, где партнерами системы являются израильский финансовый оператор STB Union и компания SmartPay Greece.

Сеть пунктов обслуживания, где можно получить наличные, покрывает всю Шри-Ланку — 2 988 пунктов, включая офисы «Почты Шри-Ланки». Во всех банках Шри-Ланки действует также сервис по зачислению переводов UNIStream на счета клиентов.