Министерство экономического развития разработало поправки к федеральному закону «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», которыми вводит понятие «семейное предприятие». Соответствующий законопроект опубликован в пятницу на портале проектов нормативных правовых актов.

Министерство предлагает законодательно закрепить понятие «семейное предприятие» в целях дальнейшего оказания таким субъектам целевой, адресной государственной поддержки.

«Обособление семейного предпринимательства в отдельную правовую категорию на федеральном уровне позволит создать экономические, правовые и организационные условия для формирования развитой инфраструктуры семейного предпринимательства, развития семьи как среды самореализации человека, увеличения потенциала семьи и его использования в интересах развития общества и экономики», — говорится в материалах к законопроекту.

Согласно документу, субъект малого и среднего предпринимательства может быть признан семейным предприятием, если участники хозяйственного общества — члены одной семьи и владеют суммарно более чем 50% долей в уставном капитале общества, и один из членов семьи является единоличным исполнительным органом такого юридического лица. Также к семейному предприятию законодательно могут быть отнесены производственные кооперативы, фермерские хозяйства или индивидуальные предприниматели, где не менее 50% работников являются членами одной семьи.

Для закрепления определения «семейное предприятие» будут учитываться супруги, их родители, дети, братья, сестры, внуки, а также дедушки и бабушки каждого из супругов, братья и сестры родителей каждого из супругов, усыновители, усыновленные.