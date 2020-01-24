Объем российского рынка микрозаймов в 2019 году увеличился на 20% по сравнению с 2018 годом и превысил 220 млрд рублей, сообщила ТАСС генеральный директор одной из крупнейших в России микрофинансовых компаний MoneyMan (входит в IDF Eurasia) Ирина Хорошко.

«Если говорить обо всем рынке микрокредитования в России, то за 2019 год его объем превысил где-то 220 миллиардов рублей. Если сравнить с 2018 годом, то это примерно на 20% больше», — сказала она.

«На текущий момент в реестре [МФО] зарегистрировано около 1,77 тысячи компаний, до этого было больше — 2,1 тысячи. Думаю, что этот список будет кратно сужаться, портфели будут укрупняться, будет происходить консолидация. При этом объем портфеля микрофинансовых организаций сократится незначительно», — подчеркивает Хорошко.

