Банк «Невастройинвест» снизил ставки по вкладам.

«Классический» с выплатой процентов в конце срока теперь можно открыть под 3,8—6,15% годовых (ранее — под 3,8—6,5%).

«Классический Плюс» с ежемесячной капитализацией процентов размещается под 3,3—6,05% годовых (до этого — под 3,3—6,25%).

Минимальная сумма первоначального взноса по обоим вкладам составляет 5 тыс. рублей. Сроки: три, шесть месяцев, один и два года.

«Вклад на 5» (от 50 тыс. рублей) привлекается под 4,85—5,65% годовых (ранее — под 5,05—5,85%). Сроки: один, полтора, два, два с половиной и три года. Возможно пополнение и частичное снятие до неснижаемого остатка. Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет.

Кроме того, временно приостановлен прием вкладов «Пополняемый» и «Пополняемый Плюс».