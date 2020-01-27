СДМ-Банк открыл новое отделение в Щелково. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Офис работает в будние дни с 8:00 до 20:00, в субботу — с 10:00 до 18:00. Отделение находится по адресу: Пролетарский просп., д. 4, корп. 3, расположено на первом этаже торгового центра «Ладья».

Частные лица смогут открыть вклад, оформить банковские карты «Мир», Visa или Mastercard, воспользоваться услугами расчетно-кассового обслуживания, получить консультации специалистов и другое. В отделении установлены банкоматы на выдачу наличных. Для юридических лиц предлагается расчетно-кассовое обслуживание, кредитование, автоматизированная выплата заработной платы, выпуск корпоративных карт, финансовое консультирование, самостоятельная автоматическая инкассация.