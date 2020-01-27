Президент России Владимир Путин дал поручение премьер-министру Михаилу Мишустину и правительству в срок до 15 апреля обеспечить финансирование исполнения поручений, необходимых для реализации послания Федеральному собранию. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование расходов на реализацию мероприятий, предусмотренных настоящим перечнем поручений, и при необходимости внесение изменений в федеральные законы «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», — указано в сообщении.

Доклад должен быть представлен до 15 апреля 2020 года, далее — один раз в квартал.