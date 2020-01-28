Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил руководителю администрации президента Антону Вайно вариант, как изменить законопроект президента РФ Владимира Путина о частичном освобождении предпринимателей от уголовной ответственности за валютные и налоговые нарушения, а также ограничении применения статьи, по которой сотрудников компании можно обвинить в создании преступного сообщества; бизнес предполагает, что иначе условия для предпринимателей могут только ухудшиться, пишут «Ведомости» , ссылаясь на источники.

Риск уголовной ответственности за невозврат валютной выручки мешает многим предпринимателям начать экспортировать товары. Путин предлагает сначала выписывать штраф, потом использовать уголовное наказание, а также повысить размер невозврата валютной выручки, который считается крупным, с 9 млн до 100 млн рублей, а особо крупным — с 45 млн до 150 млн рублей; если контрагенты предварительно сговорились нарушить закон, президент предлагает не просто выписывать им штраф до 500 тыс. рублей, но и лишать их свободы — на срок до пяти лет.

Предпринимателей чаще всего обвиняют именно в сговоре, так что новые правила могут ухудшить положение бизнеса, предупреждает РСПП и предлагает не менять наказание, а также оставить право освободиться от уголовной ответственности для тех, кто впервые получил претензии за невозврат по предварительному сговору, если ущерб возмещен (Путин предлагает отменить этот пункт); также РСПП предлагает не преследовать и тех, кого обвиняют в выводе валюты через подложные документы, если ущерб был возмещен.

Проект по декриминализации уголовной ответственности для бизнеса рекомендован к принятию Законопроект внес на рассмотрение палаты президент РФ Владимир Путин.

Еще одно предложение Путина — повысить сумму налогового долга, за который бизнес рискует сесть в тюрьму, а также увеличить налоговую недоимку — до 2,7 млн и 13,5 млн рублей (в особо крупном размере) для людей и до 15 млн и 45 млн рублей для компаний; сейчас для возбуждения уголовного дела людям достаточно не заплатить 900 тыс. или 4,5 млн рублей (в особо крупном размере) за три года, если недоимка превышает 10% или 20% всех налоговых платежей соответственно, компаниям — более 5 млн рублей за три года или 15 млн рублей (в особо крупном размере) при недоимке свыше 25% или 50% — проект президента такие доли отменяет совсем; но отказ от долей приведет к тому, что, даже если компания не выплатила 1% всей суммы, ее должностные лица рискуют попасть в тюрьму, говорится в письме РСПП: лучше отказываться от абсолютных сумм.

Президент предлагает указать, что учредители, руководители и работники компании не будут нести ответственности по экономическим преступлениям, если холдинг признается организованной преступной группой, только из-за того, что они числятся в компании, исключение — организации, которые заведомо созданы для совершения преступлений; перечень нужно расширить, предлагает РСПП: добавить акционеров, которые покупали активы уже после создания компании, органы управления компанией, например членов совета директоров.