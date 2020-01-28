Реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) выросли на 0,8% по итогам 2019 года, а в IV квартале по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 1,1%, следует из оценки Росстата денежных доходов населения за IV квартал и январь — декабрь прошлого года.

Реальные денежные доходы, по оценке ведомства, в IV квартале увеличились на 1,7% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, в 2019-м по сравнению с 2018-м увеличились на 1,5%.

Среднемесячная зарплата работников организаций в ноябре 2019 года составила 46,285 тыс. рублей. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года она выросла на 6,3%. В январе — ноябре 2019 года зарплата выросла на 7,2%.

​Росстат улучшил оценку темпов роста реальных доходов россиян за девять месяцев Оценка темпов роста выросла с 0,2% до 0,8% в годовом выражении.

Суммарная задолженность по зарплате на 1 января 2020 года составила 2,114 млрд рублей, по сравнению с 1 декабря 2019-го она снизилась на 794 млн рублей (27,3%), следует из данных Росстата.

Объем просроченной задолженности по зарплате, сложившийся на 1 января текущего года, составлял менее 1% месячного фонда заработной платы. Из общей суммы просроченной задолженности 495 млн рублей (23,4%) приходится на задолженность, образовавшуюся в 2018 году, 626 млн рублей (29,6%) — в 2017 году и ранее.

Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней на 1 января 2020 года составила 14 млн рублей, или 0,7% общего объема просроченной задолженности по зарплате. Задолженность по зарплате из-за отсутствия собственных средств организаций за декабрь 2019 года снизилась на 781 млн рублей (27,1%) и на 1 января составила 2,1 млрд рублей.