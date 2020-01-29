Центральный банк России отозвал лицензии у «Городской страховой медицинской компании» и «Проминстраха». Об этом сообщается в документах, опубликованных на сайте регулятора.

Организации сдали лицензии добровольно.



«Городская страховая медицинская компания» отказалась от лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни.

«Проминстрах» отказался от лицензий на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров и на осуществление перестрахования.