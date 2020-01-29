Банк «Акцепт» скорректировал условия по потребительскому кредиту.

В частности, увеличена максимальная сумма кредита на «Рефинансирование» до 1 млн рублей, срок финансирования — от 14 месяцев до пяти лет, процентная ставка теперь варьируются в диапазоне от 12% до 17,8% (ранее составляла 15—20,8%) годовых. При этом на срок с момента выдачи кредита до предоставления в банк подтверждения о погашении рефинансируемого кредита процентная ставка будет увеличена на 2 п. п.



Требования к рефинансируемым кредитам: рефинансированию подлежат потребительские кредиты и кредитные карты, оформленные в другом кредитном учреждении (не более четырех кредитов одновременно), фактический срок действия каждого кредита — не менее шести месяцев, своевременное погашение задолженности по рефинансируемым кредитам, отсутствие текущей просроченной задолженности (не более одного факта просрочки сроком до 30 дней по каждому рефинансируемому кредиту).

«При выдаче кредита предусмотрен неснижаемый остаток в размере тысячи рублей, он вносится заемщиком на счет во избежание начисления пени (неустойки), а также в целях недопущения ухудшения качества кредитной истории, неизрасходованный неснижаемый остаток возвращается при условии полного гашения задолженности по кредитному договору», — дополняет эксперт Банки.ру по кредитным продуктам Ольга Жидкова.