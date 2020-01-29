Евросоюз намерен запустить первые сети мобильного Интернета пятого поколения 5G уже к концу этого года, говорится в опубликованной Еврокомиссией дорожной карте по созданию систем 5G в странах Евросоюза. В документе также отмечается, что ЕС ограничит иностранным компаниям доступ к участию в создании этой систем, руководствуясь принципами национальной безопасности.



«Первые услуги 5G уже к концу этого года будут запущены в 138 городах Европейского союза», — говорится в документе.

Как следует из текста дорожной карты, ЕС будет тщательно контролировать доступ иностранных компаний к созданию Интернета пятого поколения, который «будет регулироваться с учетом принципов национальной безопасности». Фактически речь идет о создании юридической базы для ограничения доступа к работе по созданию европейской системы 5G для таких компаний, как, например, китайская Huawei.

Как заявила, представляя этот документ, замглавы Еврокомиссии Маргрете Вестагер, системы 5G «должны гарантировать полную надежность от любых кибернетических угроз». Она заявила, что Еврокомиссия намерена гарантировать надежный отбор компаний, которые будут допущены к созданию этой системы. При этом она заверила, что эта система будет «транспарентной и не будет направлена против конкретных стран».

Системы 5G создают условия для интеграции подключения к мобильному Интернету в постоянную работу любых электрических устройств и систем. Речь идет о постоянном подключении к удаленным сервисам для базовых электроприборов, автомобилей и более сложных систем, например инфраструктурных систем целых городов, которые будут практически неспособны функционировать без подключения к сети. При этом пользователь бытовой техники не будет иметь возможности контролировать или влиять на это подключение. В связи с этим риски хакерских атак и других цифровых угроз в этой среде возрастают многократно.