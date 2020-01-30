Интернет-торговля пригрозила отказом от проведения распродаж в ответ на введение регулирования акций, пишут «Известия» . Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ, объединяет крупнейших ретейлеров) направила главе комитета Госдумы по экономполитике Сергею Жигареву свой негативный отзыв на законопроект депутата КПРФ Олега Лебедева о новом порядке проведения распродаж.

Законопроект о распродажах предполагает, что розница, проводя распродажи, будет следовать более строгим правилам. Так, торговцы должны указывать точные сроки акции, которые сегодня могут и не анонсироваться, а также причины ее проведения: возможно, речь идет о товарах, которые уже были в употреблении или имеют брак. Также магазинам следует сообщать исходную цену товара (среднюю стоимость продукции за последние шесть месяцев) и именно с нее делать скидку. Розница должна указывать и специальные условия, при которых потребители могут получить дисконт. По словам депутата, сложившаяся правовая неопределенность допускает злоупотребления и широко используется недобросовестными торговцами для увеличения продаж и получения дополнительной выручки, вводя потребителей в заблуждение.

В АКИТ раскритиковали норму относительно мониторинга цен, который придется проводить торговым сетям в случае принятия законопроекта. Сейчас в Интернете существуют сервисы, позволяющие ретроспективно изучать стоимость товаров в онлайн-магазинах. Так, любой покупатель может получить достаточно информации перед покупкой. Как говорится в письме, появление новой обязанности предоставлять среднюю цену за предшествующие шесть месяцев станет вмешательством в рыночное ценообразование, что повлечет за собой усложнение бизнес-процессов, и предприятия столкнутся с дополнительными расходами на адаптацию программного обеспечения, увеличение персонала.

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В АКИТ добавили, что вопросы, которые предложено регулировать в законопроекте, уже охвачены законом о защите прав потребителей. Депутатский проект не усиливает гарантии потребителей, а усложняет жизнь торговцев. В случае с дистанционной торговлей его нормы просто невыполнимы, подчеркнули в ассоциации. «Введение таких требований с большой долей вероятности повлечет отказ торговли от проведения распродаж, что негативно отразится на уровне цен и инфляции», — говорится в письме АКИТ.

Ничего серьезного за заявлениями интернет-торговли не стоит, заявил депутат Олег Лебедев. Он уверен: компании не готовы терять свою выгоду. Парламентарий подчеркнул, покупатели должны четко ориентироваться в ценах на товары и размерах скидок, а защита потребителей — это мировая практика.