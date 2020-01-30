Финансовые власти рассматривают возможность распространения программы софинансирования со стороны государства, действующей сейчас в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС), на разрабатываемый гарантированный пенсионный план, в который можно будет конвертировать и пенсионные накопления граждан по ОПС. Об этом пишет «Коммерсант» , ссылаясь на источники. «Этот вопрос пока обсуждается на уровне идеи», — отметил собеседник издания, подчеркнув, что, если все-таки будет принято положительное решение, соответствующие поправки будут внесены лишь ко второму чтению.

По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, Минфин и ЦБ действительно обсуждают перенос программы софинансирования взносов на ГПП. Развернутая на ГПП программа государственного софинансирования может быть распространена только на граждан, начинающих трудовую деятельность, поясняет он. При этом средства со стороны государства будут также поступать из ФНБ.

Аналитики подсчитали размер прибавки к пенсии по ГПП В свои расчеты FinExpertiza закладывала доходность в 6,7% годовых, которую должны приносить инвестированные негосударственными фондами средства по ГПП, — такой ориентир в качестве идеального называл Минфин.



На начало 2020 года ФНБ составлял 7,8 трлн рублей, или 6,9% от ВВП, и в этом году должен перешагнуть целевой показатель в 7%, когда станет возможным инвестирование его средств.

По мнению экспертов, на данный момент предложенные в ГПП стимулы малопривлекательны для граждан, поэтому понятно желание ЦБ и Минфина, а также НПФ сделать участие в новой системе более популярным. Однако предложение софинансировать лишь взносы граждан, только начинающих трудовую деятельность, скорее всего, будет обречено на провал: софинансирование, как и все связанное с пенсией, интересно людям старшего возраста. Поскольку молодежь откладывать много не сможет, то и размер бюджетного софинансирования будет минимальным, полагают эксперты.