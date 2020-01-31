Банк России привлек к административной ответственности микрофинансовую организацию «Мани Мен» за нарушение требований федерального закона «О кредитных историях», свидетельствует информация на сайте регулятора. Соответствующее постановление от 9 декабря 2019 года вступило в законную силу 31 января 2020 года.

Микрофинансовая компания «Мани Мен» привлечена к административной ответственности по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), распространяющейся на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет.

МФО назначен административный штраф. Для юридических лиц штраф по данной статье КоАП может составлять от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.



Более подробно причины привлечения организаций к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждениям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.

