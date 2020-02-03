ВТБ и Почта Банк с 1 февраля объединили свои программы лояльности — теперь кешбэк в виде баллов будет начисляться на общий счет в программе ВТБ «Мультибонус», пишет РБК , ссылаясь на представителей банков. Решение позволит увеличить трансакционную активность по картам, привлечь новых клиентов и повысить лояльность существующих, отмечают президент – председатель правления Почта Банка Дмитрий Руденко и заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

На рынке это первый случай, когда два банка объединили свои программы лояльности на единой площадке для списания бонусов и создают единый баланс, отмечает руководитель проектов Frank RG Анна Стогниенко. По ее словам, для массовых клиентов обоих банков мало что изменится, а премиальные клиенты Почта Банка будут в плюсе, потому что программа лояльности ВТБ больше рассчитана именно на этот сегмент.

Из-за присоединения к программе лояльности ВТБ Почта Банк отменил прямое начисление рублевого кешбэка по своим картам. До 1 февраля у него была такая опция по картам «Вездедоход». Теперь клиенты Почта Банка будут получать бонусы, которые можно будет конвертировать в рубли по курсу 1=1 или потратить на покупку товаров и услуг в каталоге «Мультибонуса», в том числе на авиа- и железнодорожные билеты, бронирование гостиниц, аренду авто, билетов в кино и т. д.

Банки отменяют прямой кешбэк из-за экономии, объясняет Анна Стогниенко. Начисление рублей напрямую — это траты для банка, а бонусы — обязательство, которое может не исполниться, если клиент забудет перевести бонусы в рубли или потратит их у партнеров. Также использование бонусов — еще один канал связи банка с клиентом. Когда клиент выбирает способ траты бонусов, банк может предложить ему свои продукты, отмечает она.