Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что сроки проведения Российского инвестиционного форума в Сочи в 2020 году будут перенесены. Причиной стала угроза распространения коронавируса.

«Мы эту ситуацию обсуждали, предлагаю не отменить, а перенести его [форум], как мы обсуждали, на другие сроки, — сказал Мишустин на встрече с вице-премьерами. — В этом смысле нужно, конечно, в первую очередь думать о безопасности и здоровье наших граждан и участников форума».

«Это решение тогда мы будем принимать», — заключил он.

Планировалось, что Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи с 12 по 14 февраля.