Законопроект, восстанавливающий индексацию пенсий для пенсионеров-опекунов, внесен в понедельник на рассмотрение Госдумы. Авторами выступили спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов и первый замглавы фракции Андрей Исаев.

Проект направлен на то, чтобы восстановить с 1 июля 2020 года индексацию пенсий для пенсионеров, являющихся опекунами детей и получающих за это выплаты из региональных бюджетов, пояснил Неверов.

По его словам, проект поправок подготовлен депутатами совместно с Министерством труда и социальной защиты РФ по поручению президента России Владимира Путина. Ранее документ обсуждался на встрече Неверова и Исаева с новым министром труда и социальной защиты Антоном Котяковым.