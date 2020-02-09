Банк «Уралсиб» предлагает клиентам — физическим лицам новую программу автокредитования «Промо». В рамках программы кредит можно получить как на новые автомобили, так и на автомобили с пробегом по единой ставке кредитования, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Согласно условиям, минимальная ставка на покупку новых автомобилей и автомобилей с пробегом составляет 9,9% годовых.

Максимальная сумма кредита равна 5 млн рублей для новых и подержанных автомобилей. Минимальный первоначальный взнос — 20% от стоимости автомобиля.

Для рассмотрения заявки необходимо два документа. Рассмотрение кредитной заявки и формирование предварительного решения происходит в сокращенные сроки — от 30 минут.