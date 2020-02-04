Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева выразила в понедельник уверенность в устойчивости экономики Китая, несмотря на вспышку заболевания, вызванного новым коронавирусом.

«Мы уверены в устойчивости китайской экономики», — заявила она в видеообращении, размещенном на ее странице в Twitter .

Кроме того, Георгиева отметила, что МВФ поддерживает меры, принимаемые КНР для борьбы с инфекцией, а также действия в финансовой сфере.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 20,4 тыс., 425 человек умерли. Еще один летальный исход зафиксирован за пределами Китая — на Филиппинах.