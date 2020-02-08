Эксперты страховой компании «Согласие» назвали самые опасные страны для россиян в период новогодних праздников. Согласно статистике страховщика, на начало февраля 2020 года в период зимних каникул наибольшее число страховых случаев с туристами произошло в Италии.

«В страховой компании «Согласие» зафиксировано более 120 страховых событий. На Италию пришлось 29 из них, на ОАЭ — 23, Индию — 12. По девять страховых случаев зафиксированы в Таиланде и Франции. В Финляндии и Чехии было семь и пять таких событий соответственно, по четыре — во Вьетнаме, России и Индонезии», — отмечается в релизе.

Самые распространенные страховые случаи во время новогодних праздников — гастроэнтериты и панкреатиты, а также различные травмы на горнолыжных курортах.



Полную статистику по страховым случаям с туристами за период новогодних праздников СК получает к концу февраля. В новогодний сезон 2018—2019 годов больше всего страховых случаев было в Таиланде (37%), 18% — в Турции, 9% — в ОАЭ.