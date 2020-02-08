Каждый второй россиянин обслуживается в одном банке, треть являются клиентами двух банков, а 15% — трех — пяти банков. Девять из десяти пользуются услугами для физических лиц, по 7% обслуживаются как индивидуальные предприниматели и юридические лица. Таковы данные совместного исследования Mail.ru Group и ResearchMe.



Банковские карты — самый популярный продукт во всех возрастных категориях. Каждый пятый участник опроса начал пользоваться ими раньше 18 лет, 29% завели карту в возрасте от 18 до 24 лет, 16% — от 25 до 34 лет.



«Самые распространенные — зарплатные карты: они есть более чем у половины респондентов. Дебетовыми картами, оформленными самостоятельно, пользуются 42% опрошенных. Женщины оформляют их чаще, чем мужчины — 46% и 38% соответственно. Самой высокой популярностью эти карты пользуются среди молодежи: они есть у 53% респондентов в возрасте до 25 лет. У 69% владельцев дебетовых карт оформлена одна такая карта, 26% используют две—три, 5% — больше четырех», — говорится в исследовании.

По данным экспертов, кредитными картами чаще пользуются люди старше 35 лет: они есть почти у 40% респондентов в этой возрастной группе. Самый низкий интерес к этому банковскому продукту среди пользователей младше 25 лет — кредитка есть только у 19%. У 70% владельцев кредиток оформлена одна карта, у каждого пятого — две—три, у каждого десятого — больше четырех. Карты рассрочки пока есть только у 8% опрошенных. У 82% из них есть одна карта рассрочки.

Среди пользователей, оформивших ипотеку, мужчин в полтора раза больше, чем женщин — 9% против 6%. Мужчины также в два раза чаще пользуются инвестиционными продуктами.

«Пользователи предпочитают звонки и онлайн-общение с банком походам в отделения — это подтвердили 73% участников опроса. Среди женщин этот показатель выше, чем среди мужчин — 76% против 69%. Сильнее всего тренд выражен среди молодежи: этот ответ выбрал 81% респондентов в возрасте до 25 лет. 91% респондентов пользуется онлайн-сервисами банков, 81% из них выбирает мобильное приложение и 54% — веб-версию», — отмечается в исследовании.