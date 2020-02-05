В 2019 году Минфин предоставил иностранным правительствам и организациям в долг 215 млрд рублей, а вернуть в казну удалось 250 млрд, пишут «Известия» . Это следует из оперативных данных Федерального казначейства по исполнению бюджета. Так, выплаты по кредитам перед РФ превысили сумму предоставленных другим государствам займов на 35 млрд рублей. В последний раз положительная разница между показателями была зафиксирована в 2010 году.

По словам замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрия Куликова, скорее всего, были возвращены долгосрочные экспортные кредиты по проектам 5–10-летней давности. Наиболее значимые проекты, на которые РФ выдает деньги иностранным заемщикам, — это строительство атомных электростанций. Также за этот период РФ выдавала кредиты на покупку российского железнодорожного и воздушного транспорта, энергетических машин, грузовиков и вооружений. Среди основных заемщиков числились Азербайджан, Казахстан, Египет, Куба, Индия, Иран, Белоруссия, Вьетнам и ряд других государств, напомнил Куликов.

Центробанк: внешний долг России вырос в 2019 году на 5,9% Основную роль в динамике показателя сыграло приобретение нерезидентами суверенных ценных бумаг.

По мнению экспертов, рост платежей по российским кредитам связан с вероятным ужесточением политики Минфина по отношению к своим зарубежным заемщикам. Если раньше ведомство могло закрыть на что-то глаза, пролонгировать заем, то теперь стоит задача максимально истребовать своевременную уплату по кредитам. Также ведомство планирует выдавать больше рублевых займов. Как полагают эксперты, вероятно, что в прошлом году с РФ решила расплатиться Белоруссия. Кроме того, не исключено, что долг выплатила Венесуэла.

Согласно информации в публичном доступе, крупнейший должник России — Белоруссия. Ее долг перед Россией — около 7,5 млрд долларов. Из государств дальнего зарубежья больше всего кредитов выдано Венесуэле. Боливарианская Республика должна России 3,5 млрд долларов, оценивал ранее президент РФ Владимир Путин.