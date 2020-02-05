В 2019 году Минфин предоставил иностранным правительствам и организациям в долг 215 млрд рублей, а вернуть в казну удалось 250 млрд, пишут «Известия». Это следует из оперативных данных Федерального казначейства по исполнению бюджета. Так, выплаты по кредитам перед РФ превысили сумму предоставленных другим государствам займов на 35 млрд рублей. В последний раз положительная разница между показателями была зафиксирована в 2010 году.
По словам замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрия Куликова, скорее всего, были возвращены долгосрочные экспортные кредиты по проектам 5–10-летней давности. Наиболее значимые проекты, на которые РФ выдает деньги иностранным заемщикам, — это строительство атомных электростанций. Также за этот период РФ выдавала кредиты на покупку российского железнодорожного и воздушного транспорта, энергетических машин, грузовиков и вооружений. Среди основных заемщиков числились Азербайджан, Казахстан, Египет, Куба, Индия, Иран, Белоруссия, Вьетнам и ряд других государств, напомнил Куликов.
Основную роль в динамике показателя сыграло приобретение нерезидентами суверенных ценных бумаг.
По мнению экспертов, рост платежей по российским кредитам связан с вероятным ужесточением политики Минфина по отношению к своим зарубежным заемщикам. Если раньше ведомство могло закрыть на что-то глаза, пролонгировать заем, то теперь стоит задача максимально истребовать своевременную уплату по кредитам. Также ведомство планирует выдавать больше рублевых займов. Как полагают эксперты, вероятно, что в прошлом году с РФ решила расплатиться Белоруссия. Кроме того, не исключено, что долг выплатила Венесуэла.
Согласно информации в публичном доступе, крупнейший должник России — Белоруссия. Ее долг перед Россией — около 7,5 млрд долларов. Из государств дальнего зарубежья больше всего кредитов выдано Венесуэле. Боливарианская Республика должна России 3,5 млрд долларов, оценивал ранее президент РФ Владимир Путин.