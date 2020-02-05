Крупнейшие банки и мобильные операторы из «большой четверки» нашли способ бороться с подмененными номерами, которые используют мошенники, чтобы звонить банковским клиентам под видом кредитной организации, пишет РБК .

По словам директора по предотвращению мошенничества и потерь доходов «МегаФона» Сергея Хренова, операторы мобильной связи — «МегаФон», МТС и Tele2 — разработали специальное технологическое решение, которое позволяет банку в режиме реального времени получать информацию о любых подозрительных вызовах их клиентам.

Оператор Tele2 вместе с Тинькофф Банком уже протестировал платформу для определения разных видов мошенничества: звонков клиентам с подмененных номеров банка, звонков в кол-центр банка с подставных клиентских номеров и вызовов из «тюремных кол-центров», сообщил представитель «T2 РТК Холдинга» (работает под брендом Tele2). Так, Tele2 во время звонка отправляет запрос к системе банка с вопросом, действительно ли сейчас совершается вызов с этого банковского номера. Если система не подтверждает вызов, антифрод-платформа маркирует звонок как потенциально рискованный и отправляет соответствующее уведомление в банк. Также во время звонков из «тюремных кол-центров» платформа «T2 РТК Холдинга» сопоставляет информацию о местоположении звонящего с данными о расположении тюрем. Если данные совпадают, платформа также помечает звонок как рискованный и связывается с банком. Сами телефонные вызовы платформа не блокирует.

Банки блокируют СМС с подтверждением операций клиента при смене провайдера Решение о блокировке мобильного приложения или исходящих в адрес абонентов СМС кредитные учреждения принимают сами.

МТС запустили систему по защите абонентов от телефонных мошенников в декабре 2019 года, рассказал представитель компании Алексей Меркутов. Антифрод-система защищает абонентов, которым с подставных номеров звонят мошенники якобы от имени банковских сотрудников. Во время звонка система оператора делает онлайн-запрос в центр проверки трафика и получает ответ, совершается ли такой звонок от банка-партнера. Если вызов с данного номера сейчас не совершается, оператор блокирует звонок и оповещает системы банка, чтобы оперативно пресечь несанкционированный доступ к счету клиента и предотвратить вывод денег. Для защиты от звонков мошенников банк предоставляет МТС список своих клиентов, имеющих телефонные номера оператора, объясняет представитель МТС Банка.

«МегаФон» информирует банки о звонках с номеров из черного списка, объясняет Сергей Хренов. Кроме того, банк видит уведомления о мошеннических вызовах в кол-центр с подстановкой номера клиента. Если клиент звонит с реального номера, то банк получает активные уведомления от оператора об этом, а отсутствие уведомлений говорит о том, что звонок, с большой долей вероятности, совершает мошенник.

По словам экспертов, если мошенники будут использовать при подмене официальные номера банков, то подобные системы потенциально могут предотвратить часть звонков. При этом любая передача большого объема информации за пределы компании, где она агрегировалась и обрабатывалась, повышает вероятность ее утечки просто потому, что к ней будет иметь доступ большее количество субъектов, предупреждают эксперты.