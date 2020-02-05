Средний размер микрозайма в IV квартале прошлого года вырос на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 8,2 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Рост среднего микрозайма был отмечен на фоне сокращения выдачи в сегменте самых небольших займов до 10 тыс. рублей. Так, в IV квартале 2019 года количество таких займов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 12,5%.

Наибольший средний размер «займа до зарплаты» был зафиксирован в Москве (11,8 тыс. рублей), Московской области (10,1 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (9,8 тыс. рублей), Ростовской области (9,5 тыс. рублей) и Ставропольском крае (9,4 тыс. рублей).

Самый маленький средний размер микрозайма был отмечен в Удмуртской Республике (6,9 тыс. рублей), Вологодской области (6,9 тыс. рублей), Приморском крае (7,1 тыс. рублей), а также в Иркутской (7,3 тыс. рублей) и Кемеровской (7,3 тыс. рублей) областях.

Самую высокую динамику роста среднего размера микрозайма продемонстрировали Алтайский край (+26,6%), а также Кемеровская (+21,8%), Новосибирская (+21,4%), Ростовская (+17,6%) и Челябинская (+16,3%) области. В Москве и Санкт-Петербурге средний размер микрозайма увеличился на 2,8% и 5,2% соответственно.