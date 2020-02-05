Абсолют Банк снизил ставки по вкладам в рублях.

Теперь «Абсолютный максимум+» открывается под 5,25—5,85% (ранее — под 5,4—6,35%), а «Абсолютный максимум+» с возможностью пополнения — под 4,55—5,2% годовых (до этого — под 4,7—5,7%). Срок — от трех месяцев до трех лет.

Инвестиционный вклад «Абсолютное решение» (от 30 тыс. рублей на шесть месяцев и один год) привлекается под 6,4—7,5% годовых (ранее — под 6,5—8,4%).

Проценты по вышеперечисленным депозитам выплачиваются в конце срока.

Процентные ставки по «Абсолютному доходу» (на срок от трех месяцев до трех лет) составляют 4,75—5,85% годовых (ранее — 4,85—5,95%).

«Растивклад» (на срок от одного месяца до двух лет) можно оформить под 4,1—4,3% (ранее — под 4,3—4,8%), а «Пенсионный» (от трех месяцев до двух лет) — под 5—5,2% годовых (прежние ставки — 5,25—5,7%). Оба вклада можно пополнять.

Проценты по трем вышеперечисленным вкладам ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет.

Минимальная сумма первоначального взноса по вкладам, за исключением депозита «Абсолютное решение», составляет 10 тыс. рублей.