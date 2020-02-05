СДМ-Банк снизил ставки по вкладам в долларах.

Депозит «Премьер» (от 10 тыс. долларов на 367, 548, 731 и 1 096 дней) открывается под 1,2—1,3% (ранее — под 1,45—1,55%), а «Доход» (от 100 долларов на 31, 61, 91, 181, 271, 367, 548, 731 и 1 096 дней) — под 0,05—1,45% годовых (вместо 0,05—1,7%). Дополнительные взносы не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Доходность депозита «Инвестор» (от 10 тыс. долларов на 367, 548, 731 и 1 096 дней) составит 0,95—1,05% (ранее — 1,2—1,3%), вклада «Капитал» (от 100 долларов на 181, 271, 367, 548, 731 и 1 096 дней) — 0,35—0,8% (прежде — 0,85—1,55%), а «Универсального» (от 10 тыс. долларов на 31, 61, 91, 181, 271, 367, 548, 731 и 1 096 дней) — 0,06—0,4% годовых (ранее — 0,06—0,65%). Возможны дополнительные взносы.

Выплата процентов осуществляется в конце срока.