Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в среду рекомендовал палате принять в первом чтении президентский законопроект, предусматривающий в том числе вывод из-под статьи Уголовного кодекса РФ о преступных сообществах бизнес-структур, созданных не с целью совершения преступлений.

«Есть предложение поддержать», — сказал на заседании глава комитета Павел Крашенинников.

Президент РФ Владимир Путин 26 декабря 2019 года внес в Госдуму пакет законопроектов, касающихся смягчения мер за нарушения валютного законодательства. В частности, статью 210 Уголовного кодекса предлагается дополнить примечанием, согласно которому «учредители, руководители и работники организации, зарегистрированной в качестве юридического лица», не подлежат уголовной ответственности только лишь по причине наличия организованной структуры, «за исключением случая, когда эта организация и (или) ее структурное подразделение были заведомо созданы для совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений».

Другим законопроектом поправки вносятся в Кодекс об административных правонарушениях. Статья 15.25 дополняется частью, устанавливающей административную ответственность за неисполнение обязанности по обеспечению зачисления на счета в уполномоченных банках средств, причитающихся по внешнеторговому договору с нерезидентом по валютным операциям, проведенным однократно либо неоднократно в течение одного года, если сумма указанных денежных средств превышает 100 млн рублей, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния.