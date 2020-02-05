Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что Кабинет министров на следующей неделе рассмотрит поправки в бюджет, связанные с выполнением послания президента РФ Федеральному собранию.

«На следующей неделе на заседании правительства мы планируем рассмотреть все эти поправки [в бюджет], и это уже с заложенными в бюджет ресурсами позволит усилить социальную поддержку наших граждан и придать динамику развитию экономики», — сказал глава Кабмина на совещании президента с членами правительства.

Мишустин добавил, что правительство планирует как можно скорее доработать проект закона о защите капиталовложений. «Планируем как можно скорее доработать и принять законопроект о защите и поощрении капиталовложений, который гарантирует стабильность при реализации крупных инвестиционных проектов», — сообщил он.