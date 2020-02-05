Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассчитывает, что расширение потребительского спроса с помощью социального пакета, а также ряд других мер, которые планирует предпринимать правительство, позволят уже по итогам этого года добиться увеличения темпов роста ВВП.

«Я назову лишь несколько важных шагов, которые, как мы рассчитываем, позволят нам уже по итогам этого года добиться увеличения темпов роста ВВП. Первое — это расширение потребительского спроса с помощью мер социального пакета, формирование дополнительного спроса на российские машины и оборудование как в рамках национальных проектов, так и с программой импортозамещения, которую мы планируем продолжать. Также — увеличение экспортных поставок несырьевых и неэнергетических товаров», — сказал Мишустин на совещании членов Кабмина с президентом РФ Владимиром Путиным.

Путин в день инаугурации, 7 мая 2018 года, после переизбрания на пост президента подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года». Согласно документу, к этому сроку Россия должна войти в пятерку крупнейших экономик мира, экономический рост должен обогнать мировой, а инфляция — не превышать 4%. Кроме того, правительство должно обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере, а также создание в базовых отраслях экономики высокопроизводительного ориентированного на экспорт сектора на основе современных технологий. Одна из главных целей указа — снижение уровня бедности в два раза к 2024 году.