Негосударственные пенсионные фонды (НПФ), работавшие с добровольными пенсионными программами, начали борьбу за право взимать плату с взносов клиентов, пишет «Коммерсант» . Частные пенсионные фонды считают, что в законодательство необходимо вернуть положение, позволяющие им взимать с вкладчиков целевые взносы, которые будут направляться в капитал на покрытие административных расходов, а также на формирование страхового резерва. Это следует из концепции законопроекта, направленного Национальной ассоциацией НПФ (НАПФ) депутату, члену комитета Госдумы по финансовому рынку Дмитрию Скриванову. Схожую инициативу выдвинула Ассоциация НПФ (АНПФ).

НАПФ обосновывает инициативу тем, что программы негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) носят добровольный характер и требуют значительных и регулярных инвестиций в развитие, в частности для привлечения новых клиентов. Нынешнее законодательство позволяет НПФ формировать собственные средства не более 15% от инвестдохода от размещения пенсионных резервов (success fee), а сами пенсионные взносы остаются неприкосновенными. Ранее нормы закона для НПФ, действующих в форме некоммерческих организаций (НКО), позволяли взимать с вкладчиков до 3% от пенсионного взноса в имущество для обеспечения уставной деятельности, но после изменения закона о НПФ такая возможность была исключена. Необходимость дополнительных вливаний в капитал фонда для покрытия административных расходов связана с необходимостью сохранения их финансовой устойчивости, считают в АНПФ.

НПФ хотят трансформировать накопления в капитал через пять лет Также предлагается повысить минимальный платеж в систему ГПП.

Фондам необходимо формировать и страховой резерв, который должен составлять не менее 5% от пенсионных резервов, указывают эксперты. По их мнению, свобода в установлении размера уплаты позволит увеличить конкуренцию между фондами на рынке НПО. Однако, чтобы корректно сформировать законодательные поправки, необходимо установить ограничение для НПФ в размере взимаемого целевого взноса, отмечают эксперты. Свободный размер может позволить неофициальным способом установить НПФ «нижнюю планку» размера целевого взноса слишком высоко, не оставляя выбора вкладчику.