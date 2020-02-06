Счетная палата (СП) предложила госкорпорациям представлять отчетность о выполнении национальных проектов, а также внести все госкорпорации в число ответственных исполнителей госпрограмм. Такое предложение высказал директор сводного департамента аудита Счетной палаты Вадим Дубинкин в ходе круглого стола «Законодательное обеспечение раскрытия информации о деятельности государственных корпораций и публично-правовых компаний».

«Необходимо установить отчетность о выполнении корпорациями национальных проектов. Они у нас являются участниками отдельных мероприятий», — заявил он и отметил, что госкорпорации «Росатом» и «Роскосмос» являются в том числе главными распорядителями средств федерального бюджета. «В данном случае они являются и исполнителями государственных программ», — подчеркнул он.

«Мы предлагаем и дальше пойти — все госкорпорации включить в число ответственных исполнителей госпрограмм (помимо «Росатома» и «Роскосмоса»)», — сказал Дубинкин.

Также СП хотела бы видеть в отчетах госкорпораций использование средств не толькофедерального бюджета, но и собственных средств госкорпораций на решение задач и достижение целей.

В ходе обсуждения поправок к законопроекту, касающемуся деятельности госкорпораций и публично-правовых компаний, замглавы Росимущества Илья Петров предложил также включить в отчетность госкорпораций информацию о корпоративном управлении дочерними обществами. Счетная палата поддержала это предложение. Глава департамента корпоративного управления Минэкономразвития Иван Безменов отметил, что министерство хотело бы видеть в финансовой отчетности госкорпораций синхронизацию средств, которые есть у госкорпорации, и средств, предоставляемых в виде субсидий, а также достижение параметров стратегии госкорпорации. Глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев отметил, что предусмотрит в поправках ко второму чтению предложения СП, Росимущества и Минэкономразвития.

Планируется, что поправки будут представлены на рассмотрение комитета уже в феврале.