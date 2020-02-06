Росгосстрах Банк обновил условия по накопительным счетам «Для своих» и «Онлайн». Теперь любой накопительный счет можно открыть как в отделении банка, так и дистанционно, но при оформлении накопительного счета через Интернет или мобильное приложение предусмотрено увеличение ставки на 0,25 процентного пункта, поясняется в релизе банка. Кроме того, введена реверсивная схема начисления процентов по обоим продуктам.

Накопительный счет «Онлайн» может быть оформлен любым клиентом. Накопительный счет «Для своих» предлагается действующим клиентам банка, у которых открыты вклад, накопительный счет или доходная карта, а также клиентам, у которых срочный вклад был закрыт в течение 2016—2019 годов.

Ставки по накопительному счету «Для своих» в зависимости от суммы и срока размещения средств составят от 4,5% до 6,5%, по счету «Онлайн» — от 4,25% до 6,25%. Проценты начисляются на минимальный остаток от 50 тыс. рублей, ежемесячно выплачиваются и капитализируются.

Если минимальный остаток в течение 12 месяцев находился в одном суммовом диапазоне с точки зрения начисления процентов, то накопительный счет автоматически пролонгируется по реверсивной схеме, то есть с 13-го месяца устанавливается такая же процентная ставка, как для первого и последующих периодов начисления процентов в том же суммовом диапазоне.



Средства накопительных счетов защищены в рамках государственной системы страхования вкладов, напоминают в РГС Банке.

