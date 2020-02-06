Сбербанк и правительство Татарстана открыли в Казани вторую «Школу 21». Об этом сообщили в Сбербанке, подчеркнув, что учебное заведение «в ближайшие несколько лет позволит работодателям республики и всей страны получить программистов мирового уровня».

«Школа 21» создана на основании соглашения между Сбербанком и «Ассоциацией 42» — международной организацией, являющейся одним из мировых лидеров IT-образования. С ноября 2018 года «Школа 21» работает в Москве. Учебное заведение входит в сеть из 20 партнерских кампусов «Ассоциации 42». У студентов всех кампусов, которые расположены в 15 странах мира, есть возможность свободно переводиться из одной школы в другую без потери достигнутого уровня. Обучение полностью бесплатное, следует из релиза Сбербанка.

На обучение в казанском кампусе «Школы 21» было подано около 60 тыс. заявок. C февраля 1,5 тыс. абитуриентов, прошедших первые конкурсные испытания, приступили к участию в четырехнедельном интенсивном курсе программирования. Только 30% участников отбора проживают в Казани, 78 абитуриентов являются иностранными гражданами. Половина кандидатов на обучение в «Школе 21» младше 25 лет, более 250 — в возрасте от 30 до 40 лет, также есть шесть претендентов старше 50 лет. Из всех кандидатов будут выбраны 500 лучших, которые начнут обучение в мае этого года. «Школа 21» в Казани предоставляет студентам бесплатное общежитие.

«Школа 21» от Сбербанка снимает возрастные ограничения для студентов Образовательный проект Сбербанка «Школа 21», которая готовит программистов, снимает возрастные ограничения на прием студентов, и теперь обучаться смогут люди старше 30 лет.

«Уровень образования в московском и казанском кампусах будет совершенно одинаковым. Добиться этого позволяет методика «Ассоциации 42». Подготовка учащихся «Школы 21» основана на принципе «равный равному» — без учителей, лекций, оценок и других привычных атрибутов академического образования. Учащиеся работают индивидуально или в группах над IT-проектами в офлайн-формате с необходимостью личного присутствия в кампусе. При этом студенты смогут заниматься в любое удобное для них время дня и ночи, в том числе в выходные и праздники», — рассказывают в Сбербанке.

Качество и полноту выполнения заданий и проектов, кроме автоматической проверки в указанные сроки, будут проверять друг у друга сами учащиеся — с помощью и под контролем специальных решений IT-платформы. За успешные результаты работы и объективность проверки чужих заданий будут начисляться баллы, формирующие рейтинг студента.

Стать студентом школы может любой человек в возрасте от 18 лет, успешно прошедший отборочный конкурс. Оставить предварительную заявку на обучение в Москве и Казани можно на сайте «Школы 21».

Крупный образовательный проект Сбербанка в перспективе охватит ряд регионов России. 300 студентов «Школы 21» уже проходят стажировки в Сбербанке и IT-компаниях. При этом у выпускников нет обязательств работать исключительно в Сбербанке, подчеркивают в кредитной организации.



Инициатива Сбербанка соответствует целям национальных программ «Образование» и «Цифровая экономика». Помимо этого, «Школа 21» способна готовить специалистов, которые будут продвигать реализацию национальной стратегии развития искусственного интеллекта, отмечается в сообщении Сбербанка.