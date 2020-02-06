Уральский Банк Реконструкции и Развития запустил для бизнес-клиентов тариф «Промо Лайт», по которому необходимо платить, только если были зачисления на счет. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Клиенты в рамках тарифа не платят за открытие и ведение расчетного счета, за проведение платежей контрагентам, получают бесплатную бизнес-карту на два года, безвозмездно пользуются мобильным и интернет-банком «Лайт» для круглосуточного управления финансами, СМС-оповещением. Они также могут без комиссии переводить со счета ИП до 300 тыс. рублей физлицам.

Плата по тарифу составляет 2% от суммы поступлений на счет компании. Эквайринговая выручка входит в эти поступления.

«Введение настолько простых и прозрачных условий расчетного обслуживания обусловлено спецификой работы малого бизнеса, которому этот тариф подходит больше всего», — отметили в банке.