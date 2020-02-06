Московская биржа пересмотрела оценку доли акций «Газпрома» в свободном обращении и увеличила показатель до 50% с 46%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе торговой площадки.

«Московская биржа пересмотрела значение коэффициента free-float обыкновенных акций ПАО «Газпром» и установила его равным 50%. Данное решение принято по итогам заседания индексного комитета, состоявшегося 6 февраля 2020 года», — отметили в пресс-службе.

Мосбиржа устанавливает данный показатель на основании рекомендации индексного комитета торговой площадки. «Индексный комитет рассмотрел предоставленную «Газпромом» информацию о владельцах акций в процессе размещения в июле и ноябре 2019 года. Также участники комитета изучили проведенный биржей по итогам 2019 года анализ динамики объемов торгов и структуры участников рынка, заключавших сделки с акциями «Газпрома», который свидетельствует об увеличении ликвидности акций компании», — пояснили на Мосбирже.

Новое значение показателя акций в свободном обращении будет учитываться в индексах со следующего планового пересмотра — с 20 марта 2020 года. Вес акций «Газпрома» в основных индексах Московской биржи уже является максимально возможным (15%) и не будет увеличен в связи с повышением free-float, также пояснили в пресс-службе торговой площадки.