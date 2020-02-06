Жить на государственную пенсию рассчитывают 68% россиян, при этом 84% считают, что поддерживать нынешний уровень жизни на нее они не смогут. Об этом сообщается в исследовании негосударственного пенсионного фонда «Сафмар».

Среди опрошенных 71% считают, что копить на пенсию надо самостоятельно. Большая часть не делает этого. На соответствующий вопрос 84% ответили «не откладываю на пенсию».

Самый распространенный способ накопления на пенсию, объясняют в НПФ, это банковский вклад — его придерживаются 30%. Инвестиции в фондовый рынок (в основном ИИС) выбрали 5%, еще 5% предпочитают полис страхования жизни. На доходы от недвижимости в старости рассчитывает 3% опрошенных, 5% предпочитают копить «под подушкой».

Основной причиной того, что люди не готовы копить сегодня на пенсию в «Сафмаре» называют отсутствие финансовой возможности (так считают 74% из тех, кто не готов откладывать на пенсионную «подушку безопасности»). Еще 3% свободные средства тратят на кредиты, в том числе ипотечные и на учебу детей. 11% пока не задумываются о пенсии. 2% просто не видят смысла в таком распоряжении деньгами.