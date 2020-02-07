Федеральная таможенная служба (ФТС) России сообщила РИА Новости о самых крупных и необычных случаях контрабанды валюты в 2019 году и способах ее сокрытия.

Действующее в РФ законодательство не ограничивает провоз наличных денег через границу: можно как вывозить их из страны, так и ввозить, но если их сумма превышает эквивалент в 10 тыс. долларов, придется оформить декларацию. А по правилам, действующим с 4 февраля 2020 года, физические лица при пересечении границ Евразийского экономического союза (ЕАЭС) теперь обязаны не только декларировать перевозимые наличные деньги на сумму свыше эквивалента 100 тыс. долларов, но и подтверждать их происхождение.

Наиболее популярными способами незаконно провезти валюту через границу является сокрытие денег в ручной клади, одежде, на теле и в скрытых полостях автотранспортных средств, рассказали в ведомстве. Так, в июне 2019 года сотрудники Домодедовской таможни поймали россиянина, который пытался ввести в Россию из Сирии незадекларированные 8 млн рублей. Таможенники нашли деньги в ручной клади пассажира.

Самую крупную за прошедший год сумму контрабанды наличных выявили сотрудники таможни совместно с Псковским управлением ФСБ: они пресекли попытку незаконного вывоза 161,5 тыс. евро, а также трех килограммов золота стоимостью около 19 млн рублей. Средства перевозились в легковом автомобиле, следовавшем из России в Латвию, и были обнаружены под водительским сидением.

Еще один случай контрабанды валюты сотрудники Новосибирской таможни раскрыли в феврале 2019 года: гражданин России пытался провезти самолетом в Таджикистан 2,25 млн рублей. «Наличные денежные средства обнаружила находящаяся в зоне таможенного контроля служебная собака, которая своим поведением обозначила наличие в одежде физического лица валюты», — рассказали в ФТС. Деньги были как в карманах, так и в тканевой повязке под одеждой.

А в апреле прошлого года таможенники в Белгороде пресекли попытку незаконного вывоза из РФ на Украину 200,6 тыс. долларов. Деньги были обнаружены «в ходе проведения таможенного досмотра с применением инспекционно-досмотрового комплекса в багажном отделении автомобиля под обшивкой салона», рассказали в ФТС. Нарушителю законодательства о провозе валюты через границу в России грозит ответственность в виде штрафа — от трехкратной до десятикратной суммы контрабанды, а в случае особо крупных нарушений — ограничение свободы на срок до двух лет.