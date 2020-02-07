Минкомсвязь РФ подготовила и разослала в 55 федеральных министерств и ведомств требования к кандидатам на «цифровые» должности заместителей руководителей. Как говорится в имеющемся в распоряжении ТАСС документе, получение которого подтвердили в двух ведомствах, итоговое собеседование с кандидатами будет проводить лично глава Минкомсвязи Максут Шадаев.



Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи подготовить и разослать в федеральные министерства и ведомства требования к кандидатам на должности ответственных за цифровую трансформацию заместителей глав этих учреждений.

Согласно приложению к документу, требования и рекомендации были разосланы в общей сложности в 55 федеральных органов исполнительной власти, частично включая силовой блок — МВД, МЧС, Минюст.

В Минкомсвязи отмечают, что создание и развитие команд цифрового развития в органах государственного управления необходимо для эффективной реализации нацпроекта «Цифровая экономика». Рекомендации по отбору и тестированию потенциальных заместителей глав министерств и ведомств направлены как на выявление высококвалифицированных специалистов, определение зон дальнейшего развития, так и на повышение эффективности и результативности реализации проектов цифровой трансформации.

Так, к кандидатам будут предъявляться требования в том числе по знанию общих положений нацпроекта «Цифровая экономика», опыту управления командами цифровой трансформации, знанию возможностей принятия решений на основе данных и искусственного интеллекта, опыту управления IT-системами, знанию специфики обеспечения кибербезопасности. Отбор при этом будет проходить в три этапа: онлайн-тестирование, интервью для оценки компетенций и опыта в сфере цифрового развития и встреча с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.