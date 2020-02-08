Банк «Столичный Кредит» уменьшил ставки по вкладам.

Доходность «Классического» (от 30 тыс. рублей, 10 тыс. долларов и евро) в рублях составит 4—4,4% (ранее — 4,9—5,3%), в долларах — 0,01—0,16% (вместо 0,5—1,2%), в евро — 0,01% годовых (ранее — 0,05%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Комфортный» (от 30 тыс. рублей) привлекается под 3,9—4,2% годовых (вместо 4,8—5,2%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

Срок депозитов составляет 91, 181, 367 и 540 дней.

«Пенсионный» (от 30 тыс. рублей на срок от 91 до 540 дней) оформляется под 4,2—4,5% годовых (прежде — под 4,8—5,2%). Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

Депозит «Копилка» (от 30 тыс. рублей на 367 дней) открывается под 4,2% годовых (вместо 5%). Проценты ежемесячно капитализируются.

Все вклады можно пополнять. По «Комфортному», «Пенсионному» и «Копилке» предусмотрены расходные операции.