Евроазиатский Инвестиционный Банк повысил ставки по вкладам в рублях.

Депозит «Классика» (10 тыс. рублей, от 31 до 540 дней) открывается под 2,5—6% годовых (ранее — под 2,5—5,7%). Проценты ежеквартально капитализируются.

«Универсал» (от 10 тыс. рублей, от 31 до 365 дней) оформляется под 2,5—5,8% (ранее — под 2,5—5,4%), а «VIP» (от 1 млн рублей, с 91 до 365 дней) — под 5,7—6,45% годовых (прежде — под 5,7—6,1%). Проценты ежемесячно капитализируются.

По всем вкладам предусмотрены дополнительные взносы.