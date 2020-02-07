Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности РНКБ до уровня «ruA» со «стабильным» прогнозом. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruA-» со «стабильным» прогнозом.



«Повышение рейтинга обусловлено улучшением эффективности деятельности банка на фоне органического прироста доходных активов. Рейтинг кредитоспособности РНКБ обусловлен удовлетворительной оценкой рыночных позиций, качества активов и уровня корпоративного управления, приемлемой позицией по ликвидности, сохранением высокого уровня достаточности капитала при адекватных показателях рентабельности деятельности. Существенным позитивным фактором для рейтинга банка выступает умеренно высокая вероятность оказания финансовой и административной поддержки со стороны собственника и органов власти», — поясняется в релизе агентства.

РНКБ — крупнейший по размеру активов банк, зарегистрированный в Крыму. Основной специализацией банка является кредитование малого и среднего бизнеса, розничное кредитование и финансирование инфраструктурных проектов в основном регионе присутствия (в том числе в рамках реализации ФЦП по социально-экономическому развитию Республики Крым и города Севастополя). С 2015 года банк на 100% принадлежит Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. С конца 2015 года банк выступал в роли санатора и с 2016 года — в роли ключевого собственника Крайинвестбанка, который 9 января 2020 года был присоединен к РНКБ.

Удовлетворительная оценка рыночных позиций отражает ограниченные конкурентные позиции банка на банковском рынке РФ при очень сильных позициях в основном регионе присутствия. Ключевым риском бизнес-профиля для банка в средне- и долгосрочной перспективе сохраняется высокая географическая концентрация деятельности на одном регионе, указывают аналитики. Тем не менее с учетом присоединения Крайинвестбанка возможности диверсификации бизнеса по регионам для банка увеличились, что позитивно оценивается агентством.

По рейтингу установлен «стабильный» прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

