ЦБ установил официальные курсы валют с 8 февраля.

Курс доллара повысился на 67,43 копейки, составив 63,472 рубля (62,7977 рубля на 7 февраля). Курс евро вырос на 54,51 копейки до 69,6288 рубля (69,0837 рубля на 7 февраля).

На валютных торгах Московской биржи на 13:50 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился на 48 копеек и составил 63,84 рубля. Евро на тот же момент времени подорожал на 35 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 69,9 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 63,23—63,91 рубля за доллар и 69,38—69,98 рубля за евро.