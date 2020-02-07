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Цифра дня: ЦБ снизил ключевую ставку
Цифра дня: ЦБ снизил ключевую ставку
07.02.2020 16:00
1903
1
Источник:
Banki.ru
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