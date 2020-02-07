Новый банк развития БРИКС планирует в 2020 году инвестировать в Россию 2 млрд долларов, сообщил РИА Новости президент банка Кундапур Ваман Камат.

«В 2020 году Новый банк развития планирует инвестировать в Россию 2 миллиарда долларов. Таким образом, наши накопленные инвестиции в страну составят 4,7 миллиарда долларов», — сказал он.

Глава Нового банка развития БРИКС напомнил, что правительство и премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировали крупный пакет мер по стимулированию экономики. «Мы уверены, что эти предложения будут способствовать экономическому росту и привлечению иностранных инвестиций в Россию. Новый банк развития будет активно поддерживать правительство РФ в реализации повестки экономического развития и продолжит совместно с российскими партнерами финансировать крупные инфраструктурные проекты, а также прочие проекты, направленные на устойчивое развитие России», — отметил он.

Россия председательствует в группе БРИКС с 1 января 2020 года. Во время председательства РФ обещала вести активную работу по укреплению потенциала Нового банка развития БРИКС. К следующему, 2021 году страны объединения намерены довести размеры инвестиционного портфеля банка до 23 млрд долларов.

Кроме того, по словам главы Нового банка развития, банк находится на пути к выпуску облигаций в национальных валютах стран объединения. Ожидается, что в начале 2020 года в Москве откроется российское отделение Нового банка развития БРИКС.