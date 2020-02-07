Тверской суд Москвы в пятницу отправил в СИЗО на два месяца генерального директора компании «Группа Ист Инвест» Илью Гаврилова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере путем выдачи Новикомбанком заведомо невозвратных миллиардных кредитов. Обвиняемый был взят под стражу в зале суда, сообщает корреспондент ТАСС.

«Избрать в отношении обвиняемого Гаврилова Ильи Наумовича меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 29 марта», — огласил постановление судья Анатолий Беляков. Защита заявила ТАСС, что обжалует арест.

Ранее сообщалось, что Тверской суд заключил под стражу до 23 марта признавшего вину гендиректора группы компаний «Объединенная транспортная корпорация» Давида Тетро. Фигурантам предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере»). Период инкриминируемых деяний — с 2012 по 2015 год.