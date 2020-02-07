В Россию из Швеции экстрадирован россиянин, обвиняемый в хищении у страховых компаний около 500 млн рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе Генпрокуратуры.

Преступное сообщество, действовавшее в Волгоградской области в 2015—2016 годах, создало и использовало компании, деятельностью которых являлось взыскание страховых возмещений со страховых компаний, заключая с лицами, являющимися потерпевшими в дорожно-транспортных происшествиях, договоры уступки права требования, в том числе по фиктивным извещениям о ДТП.

«С целью получения высокой прибыли указанные лица привлекли подконтрольных индивидуальных предпринимателей, которые проводили экспертизы стоимости восстановительного ремонта автомобилей и оказывали юридические услуги. При этом стоимость одного экспертного исследования составляла около 700 рублей, в то время как в суд подавались поддельные документы о стоимости экспертизы в размере, в десятки раз превышающем реальные затраты, понесенные на ее проведение. Таким же образом предоставлялись в суд документы о взыскании со страховых компаний расходов за оказание юридических услуг в завышенном размере. В результате преступных действий Глазковым совместно с иными членами преступного сообщества похищены денежные средства у крупнейших страховых компаний на общую сумму свыше 47 млн рублей», — говорится в сообщении.

В июне — июле 2016 года сообществом были также «отмыты» 2,4 млн рублей.

Местонахождение злоумышленника было выявлено в марте 2019 года, запрос о выдаче обвиняемого был удовлетворен в январе 2020-го.