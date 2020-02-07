Бывший финансовый директор Sberbank CIB (корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка) Пол Голдфинч номинирован на место Натальи Касперской в наблюдательном совете банка «Открытие». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение кредитной организации.

Кандидатура Голдфинча должна быть рассмотрена на внеочередном собрании акционеров банка.

В начале января президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская сообщила ТАСС, что планирует покинуть набсовет «Открытия», соответствующее заявление она направила в банк в конце прошлого года.

Ранее Банк России отозвал лицензию у Нэклис-Банка, 64% акций которого принадлежат Касперской. Согласно федеральному закону о банках и банковской деятельности, в набсовет кредитной организации не могут входить лица, имевшие возможность определять действия банка, у которого впоследствии была отозвана лицензия.