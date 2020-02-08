Счетная палата считает обновленный прогноз Минэкономразвития по росту российской экономики на 1,9% в текущем году слишком оптимистичным и видит риски его недостижения, сообщили ТАСС в ведомстве.

В конце января в СМИ появилась информация о том, что Минэкономразвития уточнило прогноз социально-экономического развития РФ на 2020—2022 годы. В частности, министерство в базовом сценарии на 2020 год повысило прогноз по росту ВВП до 1,9% с 1,7% в сентябрьской версии.

«В своем новом прогнозе ведомство повысило оценку по экономическому росту на 0,2 процентного пункта — до 1,9%. При этом осенью прошлого года в своем заключении Счетная палата отмечала, что требуются дополнительные обоснования для роста ВВП на 1,7%. Следовательно, для более оптимистичного прогноза должны быть обоснования», — отметили в ведомстве.

Есть риски, что прогнозируемые темпы роста достигнуты не будут, предупредили в Счетной палате.

К таким рискам ведомство относит неравномерную динамику промышленного производства и слабый рост инвестиций в основной капитал в 2019 году.



«Во-первых, неровная динамика промышленности, характеризующаяся широким диапазоном колебаний: от 0,3% до 4,6%. По итогам 2019 года мы не можем говорить о ее устойчивом росте. Во-вторых, слабая динамика инвестиций в основной капитал: за три квартала они выросли только на 0,7%, а это именно тот показатель, который имеет отложенный эффект воздействия на экономику. Также стоит сказать о существенном замедлении в строительстве — с 6,3% в 2018 году до 0,6% в 2019-м», — пояснили в Счетной палате.

Немаловажным фактором является внешнеэкономическая конъюнктура, которая во многом определяется разовыми, но существенными воздействиями, как, например, ситуацией с коронавирусом в Китае, отметили в ведомстве.

«Остаются вопросы и к эффекту от реализации национальных проектов», — заключили в Счетной палате.