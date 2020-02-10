Сотрудники нелегальных кол-центров, которые специализируются на хищениях денег со счетов россиян, начали использовать модифицированный скрипт (сценарий общения), который вызывает больше доверия, чем прежний, пишут «Известия» .

Если раньше мошенники «маскировались» под службу безопасности банка и сообщали жертве о блокировке счета из-за подозрительной трансакции, то теперь они интересуются, в каком отделении и когда клиент хочет закрыть счет — банком якобы получено заявление на эту операцию. Гражданину, который никуда с такой просьбой не обращался, тут же предлагают «спасти» свои деньги путем перевода их на некий «безопасный» счет.

По словам замдиректора департамента ЦБ по информационной безопасности Артема Сычева, эта схема общения обзвонщиков регулятору уже известна. Она сводится к тому, чтобы получить возможность вывести деньги со счета. Когда клиент сообщает, что никакого заявления не писал, его просят уточнить персональные данные, чтобы перевести деньги на «безопасный» счет, уточнил Сычев.

Банки и операторы нашли способ борьбы с подменой номеров мошенниками Банки будут передавать операторам информацию о контактах с клиентами, которая поможет понять, кто им звонит.

По мнению представителей банков, новый механизм по цели не отличается от предыдущего, поскольку главная задача преступников — выяснить персональные данные для увода средств. Мошенникам становится сложнее создать эффект неожиданности, вывести человека из равновесия, войти в доверие и получить необходимые данные.

Однако новая методика оказалась опаснее предыдущей, считают эксперты. Банки действительно не звонят клиентам, чтобы провести операцию или сказать, что со счетами происходит что-то подозрительное, но в случае закрытия счета все может быть сложнее — некоторые кредитные организации, особенно с небольшим количеством клиентов, иногда могут звонить клиентам с похожим обращением о закрытии отделения.