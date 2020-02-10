ЦБ предложил Всероссийскому союзу страховщиков (ВСС) рассмотреть вопрос о создании перестраховочного пула, членство в котором будет обязательным для страховщиков, работающих по закону о страховании жилья граждан от ЧС — по закону Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) обязана принять в перестрахование 95% рисков по обязательствам компаний, пишет «Коммерсант» .

Так, создание пула с обязательным участием компаний позволит РНПК размещать получаемые риски гибели жилья — в качестве альтернативы ЦБ предлагает обсудить другие варианты решения проблем его «дочки».

Предложение ЦБ вызвало неоднозначную реакцию компаний. По информации издания, президиум ВСС решил отказать регулятору в пуле, ссылаясь на ряд аргументов.

РНПК была учреждена ЦБ в 2016 году для поддержки российского бизнеса, затронутого международными санкциями и не имеющего доступа на западные рынки перестрахования. С момента начала работы нацперестраховщика компании обязаны передавать ему 10% рисков, которые они размещают в перестрахование. Эта доля должна была «разбавить» санкционные риски в портфеле «дочки» ЦБ. С появлением РНПК на рынке доля передаваемых за рубеж рисков страховщиков снизилась за три года с 85% до 75%.